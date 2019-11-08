Враг сорвал разведение сил на участке Богдановка-Петровское, - штаб ОС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Вчера украинская сторона, через МИД, сообщила ОБСЕ по готовности к разведению. Сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.
Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения №3, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ от 31 октября", - сказано в сообщении.
Как отметили в штабе, сообщения о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало.
"Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - подчеркнули в пресс-центре ОС.