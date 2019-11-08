Украина сама разработала процедуру предоставления статуса беженца АТОшникам-иностранцам, потому что офис ООН не сталкивался с подобным, - Госмиграция

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала первый замглавы Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Мы сразу обратились за советом в офис УВКБ ООН в Украине, который собственно контролирует по всему миру систему предоставления убежища, осуществляет мониторинг эффективности защиты. Они прислали нам официальное письмо, где указывали, что люди, которые держат оружие, являются комбатантами, а следовательно не могут быть даже допущены к процедуре определения статуса беженца, так как это противоречит принципам ООН. Украина обеспечивает соблюдение норм международного права, мы подписав все международные документі по вопросам беженцев, придерживаемся обязательств в рамках ООН. Учитывая это, мы начали отказывать, а соответственно начались скандалы вокруг этих вопросов", - пояснила она.

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На вопрос о целесообразности такого подхода, когда Украина отказівала в защите людям, которые ее отбивают агрессию России, Науменко сказала, что ООН попросту ранее не сталкивались с подобной ситуацией:



"Мы проводили круглые столы в стране, выезжали в офис УВКБ ООН в Женеву. Они все были растеряны, потому что реально не сталкивались с такой ситуацией. С 2014 года Украина наработала уникальный опыт работы с такой категорией работодателей защиты, как комбатанты-АТОшникы. Мы сами разработали процедуры и начали давать статус беженца, дополнительную защиту. Теперь к нам приезжают перенимать опыт по вопросам, с которыми не сталкивались ни европейские страны, ни офис УВКБ ООН в Женеве.



И мы уже эти нормы имплементировали. Несколько дней назад направили в МВД новый законопроект. Он будет называться "О предоставлении защиты иностранцам и лицам без гражданства". Задача разработать такой закон нам дал Президент своим Указом в августе этого года".

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По словам Науменко, на местах человеческий фактор присутствует, "когда перед тобой закрывают дверь или не отвечают на твои вопросы".

"Довольно часто такие жалобы поступают в аппарат миграционной службы. Мы их отслеживаем, потому что у нас есть автоматическая подача жалоб через сайт. Вопросы, которые попадают лично ко мне на рассмотрение или к председателю Службы, идут "на контроль". Мы опрашиваем работника, отбираем объяснения и продолжаем рассматривать жалобу. Также есть личный прием граждан, в ходе которого порой решаются очень сложные жизненные ситуации.



Мы стараемся изменить отношение наших сотрудников по отношению к людям. Этот вопрос мы постоянно поднимаем на коллегиях ГМС. Я говорю (так реально есть): вы профессиональные самоубийцы, потому что, в общем, когда к вам приходит человек, вы не знаете, с какой проблемой он пришел. И вместо того, чтобы просто найти максимально удобный путь, вы можете оттолкнуть человека.



У нас были такие случаи, когда иностранец, служивший в АТО, пошел в миграционную службу, его раз "отфутболили", второй раз, потом он пришел к нам с криками "возьму автомат и всех перестреляю". Реально человек был на грани нервного срыва. Я пригласила его к себе, угостила чаем, переговорили, выяснили, в чем проблема. А она, оказалось, не стоившей нервов. Перезвонили в соответствующее подразделение миграционной службы, выяснили обстоятельства и сейчас этот вопрос решается.

Объясняя, в чем была проблема конкретно в этом случае, Науменко сказала, что сработал человеческий фактор, нежелание вникнуть в личную проблему.

"Наши сотрудники тоже люди, которые работают напряженно, имеют определенные личные проблемы, а потому - иногда срываются. Когда мы это устанавливаем, то выезжаем на проверки, проводим кустовые семинары, командные и психологические обучение, тренинги, но неприятности все равно случаются. При этом мы говорим честно, что такие случаи, такие ситуации есть", - объяснила замглавы Службы.

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