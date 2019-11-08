Госмиграция готова к полному переходу на ID-карты вместо паспортов-книжек, - замглавы Науменко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала первый замглавы Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Украина - одна из немногих стран, которая имеет полный цикл изготовления документов. Мы все производим практически на одном государственном предприятии внутри страны, тогда как многие страны заказывают услуги по изготовлению паспортов за рубежом. И я считаю, что это - большое стратегическое достижение, потому что речь идет о защите персональных данных, а также о независимости государства от любых внешних факторов, которые могут помешать гражданам Украины получить паспорта", - сказала она.

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На вопрос, насколько Украина готова к полном переходу на ID-карты вместо паспортов-книжек, замглавы Службы отметила:

"Мы абсолютно готовы, была бы на то политическая воля. Мы знаем, как технически действовать в случае, когда будут внесены изменения в закон, сделающие обязательным обмен паспорта-книжечки на ID-карту. Это действительно будет очень удобно. Потому что ID-карты защищены. Мы еще не встречались с подделками, но в целом гораздо сложнее подделать ID, чем паспорт-книжечку. И карта дает достаточно много возможностей, потому что на ней есть чип, где может быть записана любая информация.



ID-карта может объединить много административных услуг, которые человек будет получать в других органах. В том числе, если там будет цифровая подпись и все, что угодно - на чипе места хватает. Ведь если мы говорим о развитии электронных сервисов, то это уникальная возможность, так как электронная база уже есть. Это путь к дистанционному получению гражданином административных услуг, без необходимости посещать органы государственной власти".

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Науменко отметила, что политическая воля по поводу полного перехода на ID-карты есть у президента.

"...Есть похожие поручение всем органам. Речь идет о таких амбициозных проектах как "Е-малыш" и "ID-14". Сейчас работаем над усовершенствованием правовой базы, техническими возможностями всех органов, чтобы можно было провести сверку всех баз данных всех органов, выйти на единую базу и запускать все эти услуги для максимального облегчения доступа граждан к электронным сервисам и услугам. Но это процесс революционный, так как необходимо менять и адаптировать законодательство", - уточнила она.

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