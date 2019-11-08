Советник премьера Голик: Недостроенный мост в Запорожье запустят через 3 года

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Печально известный долгострой. Как и любой другой долгострой в стране. Этот - наиболее масштабный. Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили, попутно передав его с баланса города на баланс Укравтодора. За 15 лет этот мост оброс легендами, долгами, уголовными делами и даже обзавелся памятником", - отметил Голик.

Советник главы Кабмина сообщил, что правительство приняло решение достроить мост.Через две-три недели будут объявлены торги в ProZorro, которые определят генерального подрядчика.В бюджете этого года уже найдены на этот мост 750 миллионов гривен.

"Задача за год-полтора года открыть одну сторону этого моста, за два-три года сделать его весь", - сказал Голик.

Как сообщалось ранее, трасса Запорожье – Мариуполь, которую Голик назвал "дорогой жизни" была капитально отремонтирована в рекордные для Украины сроки – 68 дней.