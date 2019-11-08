Горбатюк оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры или на равнозначной должности в органах прокуратуры", - сообщил суд.

Кроме этого, Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

Соответствующий иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева 7 ноября. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

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Напомним, 23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное.