Европейские адвокатские ассоциации намерены внедрить у себя модель обучения украинских адвокатов, - НААУ

Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации адвокатов, передают Українські Новини.

7 ноября начал свою работу 63 ежегодный конгресс Международного сообщества адвокатов (UIA), который продлится до 10 ноября.

На конгрессе в Люксембурге украинские адвокаты представили свои инновационные решения, аналогов которым у их европейских коллег нет.

В этом году в фокусе внимания мирового правового сообщества две главных темы.

В частности, на конгрессе обсудят взаимное влияние инноваций и права в контексте необходимости законодательного регулирования использования информационных технологий в разных отраслях.

Вторая тема для дискуссий посвящена правилам ведения бизнеса с учетом соблюдения прав человека.

В рамках конгресса также проходит отдельное мероприятие для лидеров ассоциаций адвокатов, где представители Национальной ассоциации адвокатов Украины представили западным коллегам свои инновационные решения.

Речь идет о Едином реестре адвокатов Украины – интегрированной системе учета всех юристов, осуществляющих адвокатскую практику, программе повышения квалификации адвокатов и сервисе онлайн-генерации ордеров на предоставление правовой помощи.

"Во время работы сессии Bar Leaders' конгресса мы рассказали и показали нашим коллегам несколько прогрессивных решений, разработанных НААУ. Например, Единый реестр адвокатов – сведенную и максимально полную базу данных всех украинских адвокатов, аналогов которой у западных адвокатских сообществ нет. Кроме этого, представили наш онлайн-сервис, позволяющий адвокатам быстро генерировать ордера на предоставление правовых услуг. Этот сервис интегрирован с сайтом НААУ, а работать с ним можно через личный кабинет адвоката в Едином реестре. После введения сервиса у адвокатов появилась возможность оперативней получать бланки для ордеров, ведь ранее это можно было сделать только в советах адвокатов региона. То есть, нам удалось создать развитое рабочее пространство в онлайне, которое помогает адвокатам решать ежедневные задачи быстро, просто и удобно, - сообщил адвокат, заместитель главы НААУ (САУ) Валентин Гвоздий.

Он также отметил, что кроме ЕРАУ (Единый реестр адвокатов Украины) и сервиса генерации ордеров, западным коллегам представили также одно из последних решений НААУ – модель повышения квалификации адвокатов.

По словам Гвоздия, подход к обучению и подготовке нового поколения адвокатов в Украине заинтересовал глав адвокатских ассоциаций из других стран, и они высказали намерение внедрить подобную модель у себя.

63 конгресс Международного сообщества адвокатов собрал более 1000 участников из разных стран мира.

Кроме топ-тем, на сессиях поднимались и другие важные для адвокатуры вопросы, в частности, о независимости профессии и адвокатской тайне.