The New York Times заменило фото с картой Украины без Крыма в своей статье

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует список поправок публикаций издания за текущую неделю.

"В статье за понедельник о планах украинского олигарха по созданию горнолыжного курорта была карта Украины, на которой она была отделена от Крыма. На карте должен был быть пунктирной линией границы обозначен участок, аннексированный Россией в 2014 году", - говорится в сообщении.

Напомним, статья была опубликованна 4 ноября. На одной из иллюстраций изображена карта размещения горных курортов в регионе. Украина на ней обозначена белым цветом, а все вокруг, в том числе Крым - серым.

Позже посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде".

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