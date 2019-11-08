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08.11.19 16:07

"Правительство делает все от него зависящее, чтобы перезагрузить работу НАПК", - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все от него зависящее, чтобы перезапустить работу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) для успешной борьбы с коррупцией.

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"Уровень экономического роста Украины зависит от успешности борьбы с коррупцией, поэтому важно перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря провести независимые качественные выборы по избранию руководителя национального органа по борьбе с коррупцией", - цитирует Гончарука Урядовий портал, передает Цензор.НЕТ.

Он выразил надежду, что созданная независимая комиссия выберет человека, который перезапустит работу НАПК. Среди основных этапов конкурса - представление заявлений комиссии на участие в конкурсе до 19 ноября (заявления будут опубликованы, что открывает возможность для активного общественного участия в этом процессе), в декабре лучших кандидатов пригласят на собеседование, 18 декабря комиссия объявит результаты конкурса, а позже правительство будет делать соответствующие назначения.

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"Правительство делает все от него зависящее, чтобы перезагрузить работу НАПК. Мы будем максимально быстро принимать решения, выбирать наиболее честных, профессиональных, с хорошей репутацией людей. В этом духе мы выбрали Комиссию, которая состоит именно из таких людей, которые способны принимать независимые решения", - подчеркнул премьер.

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