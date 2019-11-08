Госдеп упразднит должность спецпредставителя США в Украине, - Foreign Policy

Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что должность планируют убрать во много потому, что администрации будет сложно найти желающего связываться с ней.
"Никто в здравом уме не захочет заниматься этим. Очевидно, что за таким человеком будет пристально наблюдать весь мир, в то время как руководство Государственного департамента продемонстрировало нежелание защищать своих людей даже в самых простых вещах", - сказал один из источников издания.
Отмечается, что полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента.
Издание напоминает, что при президенте Бараке Обаме обязанности специального посланника выполняла тогдашняя помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.