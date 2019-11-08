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08.11.19 16:37

В Харькове облили зеленкой представителя горсовета после суда о переименования проспекта Григоренко

Неизвестные в Харькове облили зеленкой заместителя директора юридического департамента Харьковского горсовета Константина Прокопьева. Случилось это после заседания суда, который отменил решение городского совета о возвращении проспекту Грикоренка имени Маршала Жукова.

саакашвили,зеленка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

"По словам Константина Прокопьева, трое неизвестных напали на него сзади и облили лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших. На данный момент замдиректора департамента доставили на обследование в городскую клиническую больницу №14", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Харьковский городской совет требует от правоохранительных органов оперативно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщает Нацполиция области, по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

По данным правоохранителей, чиновника облили зеленкой трое неизвестных около 14:45.

"В результате происшествия мужчина получил ожог глаз. В больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили. Сейчас он находится в Киевском отделе полиции и дает показания", - сообщили в полиции.

Напомним, 8 ноября в Харькове второй апелляционный админсуд отменил решение городского совета о возвращении проспекту Грикоренка имени Маршала Жукова.

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