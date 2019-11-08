Решение Бундестага по "Северному потоку" может создать опасный прецедент, - МИД Украины

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша позиция очень простая: возможное решение Бундестага в обход правил ЕС по энергетической либерализации создаст разрушительный прецедент для ЕС как института и его энергетической безопасности. Поэтому ФРГ должна дополнительно учесть это обстоятельство. Европейская комиссия также обязана принять все возможные меры с целью обеспечения соответствия всех государств-членов ЕС энергетическому законодательству и основополагающим принципам Евросоюза", - сказал он.

По словам Божка, Министерство иностранных дел Украины принимает меры по этому вопросу. Так, министр иностранных дел Вадим Пристайко лично проводит консультации со своими европейскими коллегами. Также он провел ряд консультаций с европейскими дипломатами, в том числе с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен и главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом. Кроме того, активно работает украинское посольство в Берлине.

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"Эта ситуация действительно вызывает беспокойство, и украинская сторона уже активно работает с ЕС и ФРГ частности", - отметил Божок.

Напомним, в ночь на пятницу, 8 ноября, Бундестаг должен был принять решение по законопроекту об имплементации поправок к Газовой директивы ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности, "Северного потока-2".

Однако депутаты от "Альтернативы для Германии" инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.