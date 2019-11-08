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08.11.19 16:42

Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры

Руководитель театральной студии "Классики" Александр Таттари рассказал, что глава московского центра культуры "Сцена" Анжелика Петрова запретила показывать ранее согласованный спектакль "#Рябчиковжуй #Новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".

чипполино

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru.com.

Спектакль должны были показать 9 ноября в рамках международного театрального фестиваля любительских театров на площадке "Сцены". Таттари опубликовал документ от 22 октября за подписью Петровой, в котором сказано, что постановку включили в репертуар фестиваля.

По словам Таттари, 6 ноября Петрова позвонила ему поздно вечером и сказала, что спектакль отменяется. "Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения", - сообщил режиссер. Петрова также пообещала наказать сотрудников, которые пропустили постановку.

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"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена?" - подчеркнул Таттари.

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