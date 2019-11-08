Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления своих позиций, - заявление "Голоса"

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы, сообщает Цензор.НЕТ.

В "Голосе" отметили, что исходя из того, что Крым и оккупированную часть Донбасса нельзя рассматривать отдельно от Украины, а также, что сейчас не существует пути вернуть территории на условиях Украины, нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать.

"Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций... Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей, которые стали заложниками агрессора. Вернуть в том числе ментально", - говорится в тексте заявления.

Читайте также: РФ несет ответственность за имплементацию "Минска". Она должна вывести все войска с Донбасса и прекратить дестабилизацию Украины, - Столтенберг

В политсиле подчеркнули, что война с Россией не имеет военного решения сегодня, но мы должны усиливать военную способность Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние, если вдруг оно произойдет завтра. Создавать стационарные военные базы, навести порядок в ротации, инфраструктуре и обеспечении армии.

"Завтра все может измениться, и для этого нужно прилагать усилия. А по санкциям - не надо рассказывать нам об их потере. Именно выполнение Минских соглашений ведет к снятию. Мы потеряем и санкции, и суверенитет.

Война с Россией пока держит в заложниках жителей оккупированных территорий Востока и Крыма. Мы действительно хотим вернуть своих, но этому мешают российские танки и российское телевидение. Предлагаемый русскими "мир" может принести только "русский мир" на всю территорию Украины. Мы должны создать программы действенной, реальной поддержки тех, кто готов переехать и кто переехал уже. И готовиться к деоккупации и реинтеграции в момент, когда она станет возможна", - отметили в "Голосе".

Читайте также: Кремль готов содействовать выполнению Минских соглашений со стороны ОРДЛО, - Лавров

В заявлении говорится, что Украина должна накачать также и экономические мышцы, ведь агрессор не вернет нам обеспеченных жильем и работой людей, цветущие сады и разминированные поля.

"У нас впереди очень много тяжелой работы по восстановлению, на которую нам должно хватить экономических сил. Для этой подготовки тоже нужно время. Процветающая экономика и состоятельные граждане - лучший аргумент правильности нашего пути. И для наших международных партнеров. И, главное, для наших соотечественников по обе стороны линии разграничения.

Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции - тогда, когда для этого появятся реальные возможности. Начинать нужно уже сегодня", - подытожили в политсиле.