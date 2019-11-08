Разумков по телефону обсудил с президентом Бундестага Шойбле ситуацию вокруг "Северного потока-2"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Во время разговора Дмитрий Разумков поблагодарил Шойбле за устойчивую позицию Германии по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

Руководители двух парламентов обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе и ситуацию с проектом трубопровода "Северный поток-2".

Напомним, сегодня Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2".

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