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08.11.19 17:04

Земан не приглашал в Прагу пропутинских крымских татар, их привели с собой русины

Президент Чехии Милош Земан заявил, что представители пропутинской организации крымских татар с оккупированного полуострова не получали приглашений на торжественный прием в Пражском граде. Их привели с собой вместо родственников приглашенные на торжество русины.

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Об этом Земан заявил на телевидении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Lidové noviny.

Президент Чехии пояснил, что приглашения были адресованы представителям русинов, а те привели с собой вместо членов семьи крымских татар, которые стали утверждать, что получили официальные приглашения.

Пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек отметил, что каждый пригласительный для русинов был рассчитан на двух человек. "Только от приглашенного зависело, кого он возьмет с собой", - уточнил он.

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Действия прокремлевской организации "Къырым бирлигы" из Крыма, представители которой похвастались участием в торжествах, Овчачек назвал "обманом и безнравственностью по отношению к Чешской республике".

Напомним, 30 октября стало известно, что представители маргинальной организации "Къырым бирлиги", поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.

Посольство Украины в Чехии назвало это приглашение провокацией. Пресс-секретарь президента Чехии заявил, что Земан не признавал Крым частью России.

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Информацию о визите делегации в Чехию проверяет прокуратура Автономной Республики Крым. СБУ устанавливает личности членов делегации.

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