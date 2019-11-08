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08.11.19 17:04

Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России

Международный суд ООН 8 ноября объявил, что он обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в пятницу в Гааге (Нидерланды).

Таким образом суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.

Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму.

В июне 2019 Международный суд ООН начал слушания дела.

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