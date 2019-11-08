Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом она сообщила в городе Обуховка Днепропетровской области в пятницу во время презентации "To do list" изменений, которые планируется внедрить в сферах образования и науки.

"Мы считаем, что изменение экономической логики системы финансирования высшего образования - это путь к обеспечению качества", - заявила министр.

Новосад отметила, что на смену системе государственного заказа планируется система финансирования высшего образования, в основе которой результаты деятельности.

Финансирование будет базироваться на определенных индикаторах качества работы. Это, например, попадание в международные рейтинги, количество привлеченных средств из бизнеса, активность в научной международной деятельности и тому подобное.

"Это позволит университетам начать думать, как сделать, чтобы выпускник был конкурентоспособным", - подчеркнула министр.

При этом она убеждена, что наряду с этим нужно дать возможность университетам распоряжаться средствами, частично - имуществом, формировать зарплаты. Соответствующий пакет законопроектов для изменения системы управления и финансирования вузов уже разрабатывается.

"Инвестируем существенно в научное оборудование и создание условий через так называемые центры коллективного инвестирования. До конца года хотим дать университетам более 100 млн грн для того, чтобы они профинансировали это в следующем году", - сообщила министр.

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