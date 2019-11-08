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08.11.19 17:56

Зеленский обсудил с главой СММ ОБСЕ в Украине Чевиком разведение сил на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, где встретился с главой миссии Яшаром Халитом Чевиком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с главой СММ ОБСЕ в Украине Чевиком разведение сил на Донбассе 01

Глава миссии ОБСЕ рассказал о работе СММ и текущую ситуацию с безопасностью в зоне проведения ООС и отметил положительные сдвиги в процессе разведения сил и средств на линии разграничения, начиная с июня этого года. Так, сейчас у населенного пункта Золотое-4 продолжается демонтаж фортификационных сооружений.

Также Чевик засвидетельствовал возобновление процесса разведения в районе Богдановки (Петровского), которое должно начаться 9 ноября в 12:00.

"Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведения вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал", - подчеркнул Президент Украины.

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Зеленский обсудил с главой СММ ОБСЕ в Украине Чевиком разведение сил на Донбассе 02

Владимир Зеленский отметил, что лично посещает места, где планируется разведение сил и средств, чтобы осмотреть условия жизни местных жителей и услышать их отношение к разведению.

"Мы были в Станице Луганской. Уже до конца ноября там закончат мост. Затем были в Золотом. Мы видим, что почти все ждут разведения и радуются, что оно запланировано", - отметил он.

Также Президент отметил, что сейчас в Золотом государственная власть уже решает проблемы инфраструктуры, доступа скорой помощи и врачей к местным жителям.

Стороны обсудили возможность допуска СММ ОБСЕ в сложные районы на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и пограничных зон Украины и России.

Зеленский обсудил с главой СММ ОБСЕ в Украине Чевиком разведение сил на Донбассе 03

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Председатель СММ ОБСЕ также сообщил об уменьшении количества жертв после объявления очередного перемирия в июле этого года. По словам Яшара Халита Чевика, это является свидетельством того, что при отсутствии активных боевых действий гражданское население не несет потери.

В рамках визита в офис СММ ОБСЕ Зеленский ознакомился с работой Технического мониторингового центра, в котором дистанционно проводится круглосуточное наблюдение за ситуацией с безопасностью на линии разграничения в зоне проведения ООС.

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