Украинский воин Моторин скончался от полученных накануне ранений. Террористы 4 раза нарушил режим перемирия, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи Луганского - из автоматических гранатометов;

у Залізного - из крупнокалиберных пулеметов;

нподалеку Зайцево - с автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции из ручных противотанковых гранатометов у Водяного.

В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных вчера, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин - Геннадий Моторин.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) мостостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварки и обработку пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Вывезено металлолом остатков разрушенного моста.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 5 групп ДСНС Украины в составе 24 человек. Общая площадь обследованных территорий в настоящее время составляет 42,2 гектара (изъято 47 взрывоопасных предметов).

Украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3 сегодня ,. Но сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, в этот день от вражеской стороны в ОБСЕ не последовало. Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности.

Украинская сторона готова к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Достигнуты договоренности о начале практических мероприятий 9 ноября 2019.

7 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку Авдеевки, Песков, опытно, Крымского, Красногоровка, Южного, Новолуганское, Майорская, Хутора Свободного, Водяного, Гнутово и Луганского.

За прошедшие сутки в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитники получили ранения.

Вчера, представителями Национальной полиции Украины и военнослужащими Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 убийство, 1 факт нанесения тяжких телесных повреждений, 1 грабеж, 11 краж, 3 мошенничества, 1 факт незаконного обращения с огнестрельным оружием и 9 фактов незаконного оборота наркотических средств.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 18646 человек и 2212 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 18615 человек и 2239 транспортных средств.

В пропуска через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 35 лицам.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника.