Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters

Об этом американский лидер заявил Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Я ценю приглашение (Путина. – Ред). Но это как раз в разгар политического сезона, так что еще не знаю, смогу ли я им воспользоваться. Но я был бы рад, если бы получилось", - сказал Трамп.

Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил российским СМИ, что в Вашингтоне с интересом отнеслись к приглашению Трампа на торжества в Москве, но ответа еще не дали.

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Путин ежегодно принимает парад в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Но в Кремле обещают, что в следующем году отметят этот день с особой помпой. Ведь победе исполняется 75 лет. Трамп сказал, что "празднование конца войны – это большое дело".