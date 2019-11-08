Шпиона, работавшего на разведку РФ как минимум 25 лет, будут судить в Австрии

Перед судом в Зальцбурге предстанет обвиняемый по имени Мартин М., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". По версии следствия, он работал на Государственное разведывательное управление России с 1993 года.

По данным прокуратуры, мужчина предоставлял российской разведке подробную информацию о системах вооружения Австрии, а также военные данные.

"Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов", - говорится в заявлении офиса прокурора.

Согласно сообщению, офицер получил сотни тысяч евро в обмен на свои услуги, которые продолжил оказывать даже после выхода на пенсию.

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Австрийские правоохранители задержали мужчину в 2018 году в момент, когда он получал деньги от своего куратора. Министр иностранных дел Сергей Лавров после этого задержания заявил, что ему "ничего не известно об этом деле".

Австрия - одна из нескольких европейских стран, которые поддерживают прочные дипломатические связи с Москвой, несмотря на оккупацию Россией Крыма и агрессию на востоке Украины, а также отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

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Вена, где расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций, в том числе ОБСЕ и филиал ООН, неофициально известна как европейский шпионский хаб. Во время Холодной войны город служил своеобразной точкой доступа в страны коммунистического лагеря из-за близости к Восточной Европе.