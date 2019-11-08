Дело Маркива: Украина ведет свое расследование и ожидает сотрудничества со стороны Италии

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Италии Манлио ди Стефано. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Важным элементом переговоров стал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что Украина делает все возможное, чтобы защитить своего соотечественника и обеспечить его возвращения домой", - сказано в сообщении.

В этой связи украинская сторона осуществляет собственное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли и ожидает сотрудничество итальянской стороны в данном вопросе, добавили в пресс-службе МИД.

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.