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08.11.19 20:03

Горбатюк подал иск на Рябошапку за свое незаконное увольнение

Бывший начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подал иск в Административный суд относительно его увольнения генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Горбатюк подал иск на Рябошапку за свое незаконное увольнение

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  УНИАН, об этом он заявил журналистам в пятницу.

"Вчера в административный суд подал иск. Ожидаю скорейшего рассмотрения, чтобы окружной административный суд показал обществу свою объективность", - сказал Горбатюк.

Также он добавил, что в следующий понедельник обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении со стороны генерального прокурора Рябошапки. В своем увольнении Горбатюк усматривает нарушение генпрокурором трудового законодательства и незаконное вмешательство в работу следователя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде

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