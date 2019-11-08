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08.11.19 20:36

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

Оба проекта получены парламентом в пятницу, 8 ноября. Их тексты на сайте ВР пока отсутствуют.

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Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект Трудового кодекса №2410, а также альтернативный ему проект №2410-1 получены Верховной Радой и переданы на рассмотрение руководству 8 ноября. Тексты проектов на сайте парламента пока отсутствуют.

Авторами основного проекта Трудового кодекса №2410 являются народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская, Сергей Ларин, Виталий Борт, Александр Качный, Юрий Солод и Владимир Кальцев. Авторы альтернативного проекта №2410-1 - члены фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко, Михаил Цимбалюк и внефракционный депутат Сергей Шахов.

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Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что через несколько месяцев в Украине появится новый Трудовой кодекс.

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