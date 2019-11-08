Пастор, приютивший участников Революции Достоинства в лютеранской церкви в Киеве, получил высшую награду ФРГ

Награду Гаске вручила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он помогал людям на Майдане Независимости зимой 2013-2014 гг, выступал за их право на мирный протест. Он превратил кирху св. Катерины в убежище, место покоя и в условиях опасности предотвратил насильственное противостояние протестующих и полиции, встав между сторонами", - сказала посол.

Дипломат уточнила, что орден является высшим гражданским признанием ФРГ заслуг перед общественным благом и присуждается как гражданам Германии, так и иностранцам за политические, социально-экономические и духовные достижения, а также за особые заслуги перед Германией.

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В свою очередь, пастор поблагодарил за такую награду и выразил надежду на мир в Украине.

"Есть немецкая песня, смысл которой можно передать так, что много маленьких шагов и большое количество людей могут изменить мир. Вы и я можем идти этим путем и достичь блага для мира. Нас объединяет желание мира для Украины. И я искреннее желаю всем украинцам, чтобы этот мир как можно скорее настал", - отметил награжденный.

Гаска был пастором церкви в Киеве с 2009 года по 2015 год.

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