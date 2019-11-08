Несмотря на все манипуляции и фейки России мы победили, - Порошенко о решении Международного суда ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Поздравляю Украину с важным решением Международного Суда ООН в Гааге!

Несмотря на все манипуляции и фейки России, своей аргументированной позицией Украины убедила Высокий Суд продолжить рассмотрение дела. Решение суда еще раз доказывает, что внимание международного сообщества приковано к российской агрессии, вопрос ни Донбасса, ни Крыма не закрыты, а постоянное членство в СБ ООН не является индульгенцией от ответственности.

За прошедшие пять лет мы прошли долгий и сложный путь в доведении истины. Мы доказали, что сила права мощнее, чем право силы. Однако, впереди еще немало работы и путь к окончательной победе будет непростым.

Важно не ослаблять давление, бороться за победу, не идти ни на какие компромиссы с агрессором, который стремится любой ценой избежать ответственности и навязать мир на своих условиях. Надеюсь, что украинское руководство продолжит борьбу и обеспечит привлечение России к международной ответственности!

Как сообщал Цензор.НЕТ, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что он обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.