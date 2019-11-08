Бухарев уволен с военной службы, - указ Зеленского

Соответствующий указ №833/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - гласит текст указа.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, другим указом от 8 ноября Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

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