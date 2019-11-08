Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Он арестован на 60 суток без права выхода под залог.

Инцидент, из-за которого мужчину арестовали, произошел вечером 6 ноября в доме №2а на улице Чаадаева в Святошинском районе Киева.

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Он, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями сделал два выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома. Пострадавшего госпитализировали.

Стрелку сообщили о подозрении в покушении на убийство - ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса.

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Напомним, инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Чаадаева в Святошинском районе столицы. Мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями совершил 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома.

Противоправные действия злоумышленника были прекращены очевидцами, которые также вызвали скорую помощь пострадавшему, который получил огнестрельное ранение.

Сейчас правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.