Налоговая милиция остановила деятельность трех нелегальных АЗС на Николаевщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" были установлены три АЗС, работавшие на территории региона без соответствующих разрешительных документов на осуществление данного вида деятельности.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 5,8 тыс. литров бензина, более 8,4 тыс. литров дизельного топлива и 16,8 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью почти 600 тыс. грн, а также оборудование АЗС стоимостью более 1,2 млн грн.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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