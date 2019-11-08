В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По сравнению с предыдущим отчетным периодом, СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской", - сказано в ежедневном отчете наблюдателей.

Также в миссии сообщили о ранении мальчика в результате разрыва светошумовой гранаты в находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований Иловайске.

"Миссия продолжила наблюдать за разминированием в районе разведения в Золотом. В районе разведения в Станице Луганской миссия продолжила наблюдать за строительными работами на разрушенном участке моста", - отмечается в документе.

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СММ ОБСЕ заверила, что продолжила наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, чтобы облегчить функционирование и ремонт критически важной гражданской инфраструктуры, в том числе водопроводов и линий электропередач в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Также участники миссии обратили внимание на ограничения им доступа к контрольно-пропускному пункту вблизи Верхнешироковского, не контролируемого правительством Украины.

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