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08.11.19 22:12

Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову

Оккупационные власти Крыма 8 ноября задержали ветерана крымскотатарского движения, 82-летнюю советскую диссидентку Айше Сеитмуратову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Сеитмуратову задержали на КПВВ "Чаплынка", расположенном на админгранице между материковой частью Украины и оккупированным Крымом.

"Только что стало известно, что русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения", - написал Чубаров в фейсбуке.

Он отметил, что Сеитмуратова с 1978 года, когда ее выгнали из СССР, имеет гражданство США.

Сеитмуратова постоянно проживает в Крыму.

В Меджлисе крымскотатарского народа предпринимают меры для установления связи с задержанной и оказания ей помощи.

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Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову 01

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