Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Об этом говорится в стенограмме показаний директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Александр Виндман прямо указывает на исполняющего обязанности главы администрации Трампа Мика Малвени. Последний, по его словам, сделал все, чтобы поставить встречу Трампа и Зеленского в зависимость от расследования украинским правоохранителями деятельности компании Burisma.

Также Виндман указывает, что Зеленский в разговоре с Трампом 25 июля упоминал название компании Burisma, но это не попало в стенограмму разговора. По его мнению, это указывает на то, что Зеленского "заранее готовили к звонку".

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По словам Виндмана, о задержке американской военной помощи Украине он узнал еще до 3 июля. В это время из офиса главы администрации Трампа поступило распоряжение проверить, соответствует ли помощь "приоритетам администрации".

Украинские дипломаты, утверждает Виндман, знали о задержке помощи с середины июля. В СМИ информация о задержке помощи появилась только 28 августа.

Александр Виндман дал свои показания Конгрессу 29 октября. Он указал конгрессменам на расхождения между стенограммой разговора Трампа и Зеленского 25 июля и реальным содержанием сказанного.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.