Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019, предусматривающие увеличение расходов на выплату зарплат шахтерам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части - на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета - на 1,1 млрд грн .

Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам: 1 млрд грн - для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 млрд грн - для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих; 500 млн грн - для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд); 787 млн ​​грн - на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью; 354,6 млн грн - для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 300 млн грн - на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - Гончарук

Также закон позволяет городу Киеву не возвращать в государственный бюджет часть обязательств Киевского горсовета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Также читайте: Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн