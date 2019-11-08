Сегодняшнее решение Международного суда ООН обойдется России сверхдорого, - Климкин

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее решение будет сверхдорого стоить России во всех отношениях. Оно является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться", - считает Климкин.

Экс-глава МИД поблагодарил за дипломатов, отстаивающих позицию Украины в Международном суде ООН.

"Все, кто планировал хоронить международное право, могут остановиться. Да, решения не приходят сразу, и это разочарование для тех, кто переживает сердцем потери каждый день. Но международные законы - это тоже настоящая сила", - добавил Климкин.

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Напоминаем, 8 ноября Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.