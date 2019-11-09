Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - Богдан

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Во время избирательной кампании прошлого периода делалось очень много увеличений выплат именно для военных, и на сегодняшний день это было немного искажено. Военные подразделения Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а именно Национальная гвардия, Государственная пограничная служба также находятся на передовой, тоже постоянно под огнём, тоже несут определенные потери. Поэтому чтобы выровнять уровень получаемых средств между Вооруженными силами Украины, СБУ и подразделениями МВД, которые находятся на передовой, часть средств необходимо увеличить именно для таких выплат", - сказал глава ОП.

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