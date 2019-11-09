В одесской сети аптек, владельцы которой уклонялись от налогов и продавали контрабандные лекарства, изъято продукции на 7 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 1, 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что должностные лица местной компании, которая владеет сетью аптек на территории г. Одесса, осуществляют умышленное уклонение от уплаты налогов. Не отражая в бухгалтерской и налоговой отчетности компании полный объем операций по реализации лекарственных средств, они занижали объект налогообложения.

В частности, в каждой из аптек указанной сети было установлено 1 РРО, а также устройство для печати чеков внутреннего учета предприятия, которые не являются фискальными чеками. Примерно один раз в полчаса - час каждым аптечным учреждением осуществлялась реализация лекарственных средств покупателям через РРО и выдавался фискальный чек. Указанные операции отражались в налоговой и бухгалтерской отчетности предприятия, а их результаты использовались для формирования объекта налогообложения для уплаты налогов.

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Однако подавляющее большинство операций по реализации лекарственных средств проводилось через устройство внутреннего учета с выдачей покупателям не фискальных чеков. При этом указанные операции в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия не отображались и, соответственно, налоги компанией не выплачивались.

Кроме того, через указанную сеть аптек фигуранты осуществляли реализацию лекарственных средств, ввезенных на территорию Украины преимущественно из РФ вне таможенного контроля.

На основании постановлений суда проведен обыск в 14 аптеках указанной сети, по результатам которого изъято и передано на ответственное хранение партию лекарственных средств общей стоимостью более 7 млн грн, в т.ч. лекарственные средства, ввезенные на территорию Украины вне таможенного контроля, которые не прошли предусмотренную государством регистрацию и не имеют регистрационных удостоверений, на сумму почти 997 тыс. грн, больше 161 тыс. грн неучтенной наличности, оригиналы первичных бухгалтерских документов, черновые записи и компьютерную технику.

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Продолжается следствие.