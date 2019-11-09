Враг за сутки 11 раз нарушил перемирие: ранен боец, еще один умер в госпитале

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; у Лебединского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Гнутово - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов: у Орехово - из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из автоматических гранатометов; в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия; у Зализного - из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку от Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; у Крымского - из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - говорится в сообщении.

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С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.



