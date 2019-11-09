ГП "Коневодство Украины" принесло 29 тыс. прибыли вместо минимум 70 млн. Едем разбираться, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственное предприятие "Коневодство Украины". Финансовый результат за год - 29 тыс. гривен. А должен быть 70 млн гривен. Это деньги, которые недополучило государство", - написал он.

Милованов также сообщил подробности и объяснил, откуда взялась сумма потенциального дохода.

"В пользовании предприятия 56 тыс. гектаров земли. Если считать по минимуму - 50 долларов чистой прибыли с гектара, то и будет 70 млн гривен.

Другая статистика, которая свидетельствует о том, что предприятие доводят (довели) до искусственного банкротства.

По состоянию на начало 2019-го:

- общая стоимость активов - 371 млн грн;

- чистый доход от реализации - 242 млн грн;

- чистый фин. результат за 2018 - 29 тыс. грн;

- дебиторская задолженность (должны предприятию) - 43 млн грн;

- кредиторская задолженность (предприятие должно другим) - 289 млн", - сообщил министр, добавив, что сегодня он планирует посетить предприятие, чтобы разбираться с причинами такого плохого финансового состояния.

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