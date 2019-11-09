Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на Киевском международной экономическом форуме в субботу.

"На меня лично не влияет ни Ахметов ни Коломойский. Я уверен в том, что президент самостоятельный человек, и не управляется эсэмэсками ни с одной из сторон… Я считаю, что многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента. Я уверен в том, что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что все олигархи являются собственниками больших монополий и для того, чтобы с ними работать, необходимо иметь честного регулятора, сильный Антимонопольный комитет и справедливую приватизацию, над чем работает нынешнее правительство.

"Я уверен, что влияние олигархов и в медиа также будет постепенно уменьшаться, но за один день это сделать невозможно", - добавил Гончарук.

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Также он подчеркнул важность судебной системы в этом вопросе.

"Я не считаю, что Коломойский куда-то возвращается, я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, оно уменьшается", - заявил он.