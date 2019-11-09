"Сила языка не в законах, а в его носителях", - Порошенко дал советы, как перейти на украинский

Об этом он рассказал в фейсбуке по случаю Дня украинского языка, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мой украинский - мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - написал Порошенко.
Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский:
1. Установите украинский как основной язык операционной системы компьютера, на смартфоне.
2. В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.
3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.
4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это - принцип изучения любого языка.
5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.
6. Слушайте больше украинской музыки.
7. Начните писать на украинском.
8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.
9. Изучайте язык через новые увлечения.
10. Покупайте детям украиноязычные книги. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.
"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в его носителях", - резюмировал Порошенко.