"Сила языка не в законах, а в его носителях", - Порошенко дал советы, как перейти на украинский

Об этом он рассказал в фейсбуке по случаю Дня украинского языка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой украинский - мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - написал Порошенко.

Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский:

1. Установите украинский как основной язык операционной системы компьютера, на смартфоне.

2. В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.

3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.

4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это - принцип изучения любого языка.

5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.

6. Слушайте больше украинской музыки.

7. Начните писать на украинском.

8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.

9. Изучайте язык через новые увлечения.

10. Покупайте детям украиноязычные книги. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

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"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в его носителях", - резюмировал Порошенко.



