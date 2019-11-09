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09.11.19 12:28

"Сила языка не в законах, а в его носителях", - Порошенко дал советы, как перейти на украинский

Пятый президент Украины Петр Порошенко поделился своим опытом перехода на украинский язык с русского.

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Об этом он рассказал в фейсбуке по случаю Дня украинского языка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой украинский - мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - написал Порошенко.

Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский:

1. Установите украинский как основной язык операционной системы компьютера, на смартфоне.
2. В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.
3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.
4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это - принцип изучения любого языка.
5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.
6. Слушайте больше украинской музыки.
7. Начните писать на украинском.
8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.
9. Изучайте язык через новые увлечения.
10. Покупайте детям украиноязычные книги. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

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"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в его носителях", - резюмировал Порошенко.

Сила языка не в законах, а в его носителях, - Порошенко дал советы, как перейти на украинский 01
Сила языка не в законах, а в его носителях, - Порошенко дал советы, как перейти на украинский 02

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