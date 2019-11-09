Людей не устроила пара изменений, которые в итоге присыпали сахарной пудрой, - Йованович о причинах смены власти в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хвилю", об этом бывший посол США в Украине Мари Йованович сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

"Я считаю, что с течением времени старая система перестала бояться, как это было в 2014 году, и начала снова думать, как продвигать свои интересы. Стало сложнее реализовывать реформы, а интерес к ним упал. Потому что каждый раз, когда вы проводите реформу, особенно касательно такого чувствительного вопроса, как коррупция, вы вероятнее всего наступаете на собственные интересы, или интересы друзей, когда принимаете новый закон или что-то ещё. Это сложно", - отметила дипломат.

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По ее словам, все это привело к торможению процессов.

"И то, что мы увидели в 2019 году – это было выражение желания людей продолжать трансформации. Их не устраивала просто парочка изменений тут и там, а затем чтобы всё это посыпали сверху сахарной пудрой", - подчеркнула Йованович.