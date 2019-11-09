Ключевой переговорщик президента Ермак занимает позицию, что Путин не виноват в войне на Донбассе, - Герасимов

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "НАШ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

По его словам это доказывают опубликованные в США показания под присягой американского дипломата Уильяма Тейлора.

"Ключевой человек, который сегодня занимается переговорами на международной арене - потому что у нас МИД отодвинут от переговоров, - господин Ермак занимает позицию, что Путин не виноват! Был обнародован официальный документ американским Конгрессом, посол США в Украине Тейлор заявил, что на встрече с господином Ермаком и представителями офиса президента Зеленского господин Ермак четко сказал, что в войне виноват президент Порошенко, а не Кремль и Путин, которые напали на нашу страну.

Это - свидетельство господина Тейлора под присягой в американском Конгрессе. И мы будем требовать, чтобы Ермака отстранили от переговоров. Потому что это пророссийская позиция, это то, что говорят пропагандистские каналы в Кремле. Это те смыслы, которые производит ключевой человек от Украины на переговорах", - отметил Артур Герасимов.

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