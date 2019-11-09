"Сроки амбициозные, но команда справится", - Нефедов рассказал о ближайших планах таможни

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Перечень преобразований содержится в указе "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", подписанном сегодня президентом Владимиром Зеленским, сообщил Нефьодов.
"Среди мероприятий есть те, которые напрямую касаются нас:
- до 31/12/2019 обеспечение осуществления Государственной таможенной службой Украины предусмотренных законодательством функций и полномочий в полном объеме;
- до 31/03/2020 запуск механизма авторизованного экономического оператора (АЭО) для упрощения таможенных процедур для малорисковые компаний;
- до 31/03/2020 имплементация положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами с целью обмена таможенной информацией с другими государствами;
- до 31/03/2020 запуск электронной транзитной системы;
- до 30/04/2020 открытие обезличенной информации по экспортно-импортных операциям;
- до 30/09/2020 обеспечение функционирования Государственной таможенной службы Украины в формате единого юрлица", - написал он.
"Все в работе, сроки амбициозные, но команда Новой таможни справится! Вйо до роботи!" - добавил Нефьодов.
Читайте также: Зеленский подписал указ о проведении основных реформ