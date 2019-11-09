Экс-нардеп БПП Залищук стала советницей премьер-министра Гончарука

Об этом Залищук сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"С Алексеем Гончаруком мы дружили с домайданних времен. Верю в намерения и ценности этого человека. Хочу помочь и усилить его на внешнеполитическом фронте", - написала она.

По словам Залищук, она участвовала в работе с премьер-министром в течение последних 3 недель. За это время успела обеспечить проведение десятков международных двусторонних встреч.

"В команде Премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешны контакты председателя Правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами", - пояснила Залищук.

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Экс-нардеп отметила, что премьер-министр и большинство членов правительства говорят по-английски без переводчика и считают, что "европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украине".

"Близкие друзья мне указывают на ошибки правительства в том или ином месте. Да, я согласна, ошибки есть, и будут. Надо уметь видеть и исправлять. Но как говорил Гавел: "Лучше 5 лет ошибок, 50 лет саботажа"", - подытожила Залищук.

Светлана Залищук – депутат Верховной Рады VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко". На внеочередных выборах в 2019 году она баллотировалась по 199 округу в Черкасской области, но не прошла в парламент.

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У премьер-министра Алексея Гончарук есть 1 штатный советник и 14 советников на общественных началах.



