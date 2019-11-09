Кабмин обязан разработать общий стандарт новостей для СМИ, - указ Зеленского

Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ. Текст указа опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - говорится в тексте указа.

Читайте на Цензор.НЕТ: В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа. ВИДЕО