Дело может быть решено, если активно включится Генпрокуратура и украинский Интерпол, - нардеп Княжицкий о задержанном в Польше ветеране Мазуре

Соответствующее обращение к руководству правоохранительных органов обнародовал на своей странице народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В Польше задержали Игоря Мазура (Тополь) по запросу Интерпола по представлению России. Это не первое такое задержание украинских граждан. Только в Польше за последние годы около 10 таких задержаний. В некоторых случаях задерживались ветераны российско-украинской войны", - сообщил Николай Княжицкий.

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"Поляки по закону не могут действовать иначе. Пока фактов выдачи в Россию не было. Но задержанные находятся в заключении от трех месяцев до двух лет, пока дело выясняется", - отмечает Княжицкий.

"Россия должна передать Польше материалы, на основании которых был запрос в Интерпол. Польские службы и суд их будут изучать. Дело может быть решено, если активно включится наша Генпрокуратура и украинский Интерпол, который находится в ведении МВД. Прошу генерального прокурора Рябошапку и министра внутренних дел Арсена Авакова активно содействовать освобождению украинского ветерана.

Интерпол часто пытаются использовать в политических целях. А мы будем работать над решением вопроса с польскими парламентариями ", - отметил народный депутат.

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