Разведения на новых участках зимой не будет, - штаб ООС

Об этом заявил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть, мы не можем проводить разминирование (в мороз. – Ред.) — это запрещено протоколом", — сказал Бондарь журналистам.

В субботу, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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