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09.11.19 18:58

Россия рассчитывает на победу в Международном суде ООН, - комментарий МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение Международного суда ООН, признавшего свою юрисдикцию в иске Украины против РФ.

лавров

Комментарий опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН "в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии".

Российские власти утверждают, что суд "отклонил одно из ключевых требований Украины, заключавшееся в том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма в Украине". Вместе с тем в российском МИД сетуют, что "суд ООН фактически проигнорировал другие юрисдикционные возражения со стороны Москвы, позволив Украине перевести спор в рассмотрение по существу".

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"В итоге Украине удалось преодолеть предварительную стадию и перевести судебный процесс в рассмотрение спора по существу по обеим конвенциям. Решение суда о наличии у него юрисдикции не предрешает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора. Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", – говорится в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что он обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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