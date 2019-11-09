Генконсул Украины в Люблине постарается взять задержанного на границе ветерана Мазура на поруки

Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он рассказал, что украинское консульское учреждение обратилось к Окружной прокуратуре в Люблине, чтобы там официально объяснили: за что задержали ветерана АТО и какие ему предъявляют обвинения.

По словам Павлюка, консул Украины из Генконсульства Украины в Люблине побывал в пункте пропуска "Дорогуск", где встретился с задержанным польской стороной украинцем.

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Украинский дипломат отметил, что при рассмотрении судом вопроса о временном аресте он постарается взять Мазура на поруки.

В то же время, генконсул отметил, что сейчас еще неизвестно, когда может состояться заседание суда по делу о возможной экстрадиции Мазура в РФ.

По состоянию на сейчас украинские дипломаты также точно еще не знают, будут ли Мазура содержать в СИЗО города Холм или же перевезут в Люблин или Замостья.

Согласно польскому законодательству, в Польше суд может временно арестовать человека максимум на три месяца.

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Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.