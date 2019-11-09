Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - "внутренний конфликт", будущее региона - с Россией. ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса опубликовало издание "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

Так, подавляющее большинство участников опроса назвали действия России в Крыму законной защитой русскоязычных граждан.

76% участников опроса "полностью согласны" или "скорее согласны" с тем, что война на Донбассе является внутренним украинским конфликтом. "Абсолютно не согласны" с этим утверждением 9,3% опрошенных.

Ответственность за войну на Донбассе большинство участников опроса возложили на украинские власти, США и местных активистов Майдана.

При этом более 57% жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины. У 41,6% опрошенных есть паспорта ДНР/ЛНР (34,8%) или России (6,8%).

42,9% опрошенных заявили, что не рассматривают для себя возможность получения российского паспорта.

Авторитетами для себя участники опроса назвали Владимира Путина и российских пропагандистов Соловьева и Скабееву.

При этом жители оккупированного Донбасса, согласно опросу, плохо относятся к президенту Владимиру Зеленскому. Плохого или очень плохого мнения о нем – 78,9% (49,6 и 29,3% соответственно), очень хорошего или хорошего – 19% (1,9 и 17,2% соответственно). Любопытна, что эта оценка совпадает с оценкой Виктора Януковича.

Также жители ОРДЛО считают, что обещания Зеленского в вопросах мира и переговоров с РФ расходятся с реальными действиями.

Большинство участников опроса негативно относятся к НАТО и США. Отношение к Евросоюзу – нейтральное, а к Беларуси и РФ – теплое.

Залог внешнеполитического успеха Украины они при этом видят в сближении или объединении с Россией.

50,9% участников опроса считают, что нынешние территории ЛНР/ДНР должны стать частью России, еще 13,4% – "частью России, но с особым статусом".

В ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые покинули неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.